Patnos\'ta Başıboş Sokak Köpeklerine Mücadele

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, ilçede başıboş sokak köpeklerinin toplanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, bu kapsamda önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Kaymakam Dertlioğlu, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve sokak hayvanlarının daha sağlıklı şartlarda yaşamalarını temin etmek amacıyla ekiplerin ilçe merkeziyle birlikte köylerde de düzenli tarama faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti.

Ekiplerin sahada yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu vurgulayan Dertlioğlu, "İlçemiz genelinde ve köylerimizde ekiplerimiz sürekli tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Başıboş sokak köpekleri tespit edildiği anda gerekli işlemler yapılarak toplanıyor. Bu konuda planlı ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Yürütülen çalışmalar sayesinde önemli bir mesafe katettiklerini belirten Dertlioğlu, başıboş sokak hayvanlarının oluşturabileceği risklerin en aza indirilmesi için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların taleplerini ve ihbarlarını da titizlikle değerlendirdiklerini kaydeden Dertlioğlu, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde hareket ettiğini belirterek, hem toplum güvenliğinin hem de hayvan refahının gözetildiği bir anlayışla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Patnos Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekiplerin, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde düzenli olarak saha taramaları yapmaya devam edeceği bildirildi. - AĞRI