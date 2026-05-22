Başkan Tekin'den İnönü'ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Tekin'den İnönü'ye ziyaret

Başkan Tekin\'den İnönü\'ye ziyaret
22.05.2026 14:45  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede ortak projeler, altyapı çalışmaları ve yerel yönetim iş birliği ele alındı.

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçeklesen ziyarette, iki belediye arasında yürütülebilecek ortak çalısmalar ve yerel yönetim alanındaki projeler üzerine görüş alişverişinde bulunuldu. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, ilçeye kazandirılan yatırımlar, yapımı devam eden projeler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetler, altyapı çalışmaları, sosyal ve kültürel projeler hakkında karşılıklı fikir paylaşımında bulunuldu. Ziyaret kapsamında belediyecilik alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde hareket edilmesinin önemine de vurgu yapıldı. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, nazik ziyaretlerinden dolayı Zekiye Tekin'e teşekkür ederek, bu tür istişarelerin ilçelerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotografinin ardindan sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Politika, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Tekin'den İnönü'ye ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:58:54. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Tekin'den İnönü'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.