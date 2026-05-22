Başkan Tekin\'den İnönü\'ye ziyaret

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçeklesen ziyarette, iki belediye arasında yürütülebilecek ortak çalısmalar ve yerel yönetim alanındaki projeler üzerine görüş alişverişinde bulunuldu. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, ilçeye kazandirılan yatırımlar, yapımı devam eden projeler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetler, altyapı çalışmaları, sosyal ve kültürel projeler hakkında karşılıklı fikir paylaşımında bulunuldu. Ziyaret kapsamında belediyecilik alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde hareket edilmesinin önemine de vurgu yapıldı. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, nazik ziyaretlerinden dolayı Zekiye Tekin'e teşekkür ederek, bu tür istişarelerin ilçelerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotografinin ardindan sona erdi. - ESKİŞEHİR