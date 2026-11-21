Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik demonstrasyon çalışmaları kapsamında buğday ekimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından demonstrasyon çalışmaları için temin edilen farklı buğday çeşitlerinin ekim işlemleri, Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin kontrol ve gözetiminde yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışma ile farklı buğday çeşitlerinin bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyumunun takip edilmesi, gelişim süreçlerinin gözlemlenmesi ve üreticilere alternatif çeşitler hakkında bilgi sunulmasıın hedeflendiği bildirildi.

Ekim sonrasında yürütülecek takip ve gözlem çalışmalarıyla çeşitlerin gelişim performanslarının değerlendirilmesinin de planlandığı belirtildi.