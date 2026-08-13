Poyraz Tekirdağ\'da Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ kıyılarında deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran rüzgar nedeniyle bazı gemiler güvenli seyir için Tekirdağ açıklarında beklemeye geçti.

Rüzgarın zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşmasıyla birlikte, yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında demirledi. Gemilerin, hava ve deniz şartlarının normale dönmesini beklediği belirtildi.

Poyrazın etkisiyle Marmara Denizi'nde oluşan dalgalar kıyı kesimlerinde de etkisini gösterdi.

Kentte hava sıcaklığı 30 derece civarında ölçülürken, poyrazın etkisini Cumartesi gününe kadar sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, denize açılacak vatandaşların hava ve deniz şartlarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulunuyor.