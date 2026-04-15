Pursaklar\'da geleceğin yolları inşa ediliyor

Pursaklar Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni imar yollarını hizmete kazandırmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, yürütülen çalışmalar kapsamında, planlı şehirleşmeye katkı sağlayacak yeni yollar açılmaya devam ediyor. İlçenin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarla birlikte hem trafik akışının rahatlatılması hem de yeni yerleşim alanlarının ulaşım ağlarına entegre edilmesi hedefleniyor. Açılan imar yolları sayesinde vatandaşların günlük yaşamı kolaylaşırken, bölgedeki yapılaşma da daha düzenli bir şekilde ilerliyor.

"Yeni imar yollarımızla hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamasını hedefliyoruz"

Yeni imar yollarının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar'ımızın her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısına uygun olarak ulaşım altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni imar yollarımızla hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamasını hedefliyoruz. Planlı şehirleşme anlayışımız doğrultusunda ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye kararlıyız. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Pursaklar'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

Vatandaşların istedikleri güzergahlara güven içerisinde gidebilmeleri için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi yetkilileri, artan nüfus ve yeni yerleşim yerlerinin çoğalması nedeniyle ilçe dışından gelen vatandaşların evlerine herhangi bir aksaklık yaşamadan ulaşabilmeleri için yeni imar yolları çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. - ANKARA