Pursaklar\'da geleceğin yolları inşa ediliyor

15.04.2026 13:42  Güncelleme: 13:43
Pursaklar Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni imar yollarını hizmete kazandırıyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni yolların planlı şehirleşmeye katkıda bulunacağını belirtti.

Pursaklar Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni imar yollarını hizmete kazandırmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, yürütülen çalışmalar kapsamında, planlı şehirleşmeye katkı sağlayacak yeni yollar açılmaya devam ediyor. İlçenin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarla birlikte hem trafik akışının rahatlatılması hem de yeni yerleşim alanlarının ulaşım ağlarına entegre edilmesi hedefleniyor. Açılan imar yolları sayesinde vatandaşların günlük yaşamı kolaylaşırken, bölgedeki yapılaşma da daha düzenli bir şekilde ilerliyor.

"Yeni imar yollarımızla hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamasını hedefliyoruz"

Yeni imar yollarının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar'ımızın her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısına uygun olarak ulaşım altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni imar yollarımızla hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamasını hedefliyoruz. Planlı şehirleşme anlayışımız doğrultusunda ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye kararlıyız. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Pursaklar'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

Vatandaşların istedikleri güzergahlara güven içerisinde gidebilmeleri için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi yetkilileri, artan nüfus ve yeni yerleşim yerlerinin çoğalması nedeniyle ilçe dışından gelen vatandaşların evlerine herhangi bir aksaklık yaşamadan ulaşabilmeleri için yeni imar yolları çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ertuğrul Çetin, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Noa Lang’ın parmağı kopuyordu Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Tek tek duyuruldu Galatasaray’ın tek problemi Icardi değilmiş Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
12:41
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
