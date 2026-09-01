Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Tuzluçayır ve Kandil dahil 4 köy ile Tahar Mezrası\'nda vatandaşların taleplerini dinledi

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Kaymakam Taşkıran, Tuzluçayır, Kandil, Konak ve Aslanyusuf köyleri ile Tahar Mezrası'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerde muhtarlardan köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Taşkıran, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi.

Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüleceği bildirildi.