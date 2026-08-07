Yıkımı süren Reşadiye Viyadüğü’nde ilk beton blok sökülerek alındı

Trabzon'da yıkım çalışmaları titizlikle sürdürülen Reşadiye Viyadüğü'nde ilk beton blok sökülerek kaldırıldı. Yaklaşık 10 yıl önce hizmete açılan viyadüğün tamamen kaldırılmasının ardından bölgede döner kavşak yapılacak.

Ortahisar ilçesinde Hızırbey ve Pazarkapı mahalleleri sınırlarında bulunan Reşadiye Viyadüğü'nün yıkım çalışmalarında ilk beton blok yerinden alındı. Viyadükteki beton kirişler özel yöntemlerle kesilerek vinç yardımıyla sökülürken, kaldırılan kirişlerin yeniden değerlendirilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi. Viyadüğü taşıyan kolonların da projelerde ve dolgu alanlarında değerlendirileceği öğrenildi.

Yerine döner kavşak yapılacak

Reşadiye Viyadüğü'nün tamamen kaldırılmasının ardından bölgede döner kavşak yapılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan planlama doğrultusunda oluşturulacak yeni ulaşım düzenlemesinde, özellikle Pazarkapı bölgesindeki araç ve yaya yoğunluğu dikkate alınacak. Viyadüğün kaldırılmasıyla birlikte bölgede trafik akışının döner kavşak üzerinden sağlanması planlanıyor.