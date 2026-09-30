Rize\'de DKMP tarafından tedavi edilen 2 arı şahini, biri çiplenerek doğaya salındı

Rize'de yaralı halde bulunup DKMP ekiplerince tedavileri tamamlanan arı şahinleri, biri takip amacıyla çiplenerek il protokolünün katılımıyla Isırlık Tabiat Parkı'ndan doğal göç güzergahlarına salındı.

Rize'de farklı zamanlarda yaralı halde bulunan 2 arı şahini, DKMP ekipleri tarafından tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşmaları için hazır hale getirildi. Kuşlardan birine takip amacıyla çip takılırken, diğerleriyle birlikte göç güzergahına bırakıldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, tedavileri ve nekahat süresi tamamlanan yaralı arı şahinlerini Isırlık Tabiat Parkı'nda doğaya saldı. Vali İhsan Selim Baydaş, "Bu hayvanlar arı şahini. Rize bölgemizde çeşitli zamanlarda yaralı halde bulunan hayvanlardı. Doğa Koruma Milli Parklarımız bunların tedavilerini gerçekleştirdi. Şimdi göç mevsiminde de bunları doğaya salmış olacağız. Yolları açık olsun. İnşallah tekrar dönüp Rize'ye de gelirler. Bir tanesine çip takıldı. Onu Doğa Koruma Milli Parklar ekibimiz de izlemeye devam edecek" dedi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Salarha Vadisi'nin özellikle ilkbahar aylarında yaban kuşlarının göç güzergahlarından biri olduğunu belirterek "Yaralı olan hayvanımız tedavi edildi. Salarha Vadisi, bizim de burada biliyorsunuz kuş gözlemevimiz var. Özellikle mayıs, haziran aylarında bu vahşi kuşların geçiş güzergahı. Bizim bölgenin insanlarının tanıdık olduğu, aşina olduğu kuş çeşitleri bunlar" ifadelerini kullandı.

DKMP 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu da 13 Eylül tarihinde Rize'de yaralı olarak bulunan arı şahinlerinin tedavilerinin tamamlandığını, kuşlardan birine takip amacıyla çip takıldığını belirterek, kuşların göç güzergahına bırakıldığını ifade etti.