Rize\'de Kuru Kafa Kelebeği Alarmı

Rize'de görülen 'Kuru kafa kelebeği' vatandaşlara 'Yeni bir istilacı tür mü' dedirtti.

Bir süredir Vampir Kelebek olarak bilinen Ricania Simulans, son zamanlarda Amerikan Beyaz Kelebeği'ne ait tırtıl ve kızılağaç kurtlarının gündeme gelmesiyle panik halinde kolan Rize şehrinde artık tüm canlılar çiftçilerin dikkatini çekmeye başladı.

Hal böyleyken Rize'de patlıcan fidanı yaprağını yerken vatandaşın dikkatinden kaçmayan sarı tırtılda "Acaba yeni bir istilacı tür mü?" algısını ortaya çıkardı. Görülen canlının oldukça büyük ve etli olma özelliğine sahip olan ve 12-13 santimetreye kadar ulaşabilen uzunluklarıyla halk arasında Kuru Kafa Kelebeği olarak bilinen 'Acherontia atropos' türünün tırtılı olduğu anlaşılınca derin bir nefes alındı. Tamamen zararsız olan ve zehirli olmadıkları bilinen Kuru Kafa Kelebeği sadece tarım alanlarında veya bahçelerde özellikle patates, domates ve patlıcan gibi bitkilerin yapraklarını yiyerek beslenirler.