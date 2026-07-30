Rize\'de Sevimli Su Samuru Görüntülendi

Rize'de balıkçı barınaklarını ziyarete gelen su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Rize'nin Eminettin Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınakları sevimli bir misafiri ağırladı. Zaman zaman Memiş Emniyet isimli balıkçının kayıkhanesinin önüne gelen su samuru, kıyıdaki balıklarla avlanıp karnını doyurduktan sonra oradan uzaklaşırdı. Bu kez yeniden Memiş Emniyet'in kayıkhanesine gelen sus samuru vatandaşlar tarafından hem ilgiyle izlendi hem de cep telefonlarıyla kaydedildi. Su samuru yanına yaklaşanlar olunca denize dalıp çıksa da vatandaşlara olan sıcak bakışları ve korkarak kaçmamasıyla ile ilgi çekti.