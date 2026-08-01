Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması hakkında ilk kez bir değerlendirmede bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Buranın konusu değil, onları geride bıraktık" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan için Beylikdüzü’nde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

AK PARTİ’YE GEÇEN ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI İÇİN İLK YORUM

Yürüyüş sırasında konuşan Özel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi’nin CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçmesine ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

Özel, soruyu tek cümle ile, "Buranın konusu değil, onları geride bıraktık" diye yanıtladı.

"MİLLETİN YARINLARINA SAHİP ÇIKIŞINI HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Öte yandan Özel, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: "19 Mart darbesinin 500'ncü günü. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. Aynı gün Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı ve 500 gündür cezaevindeler. 500. günde Yeni Parti Genel Başkanı olarak daha önce defalarca önceki partimizde yaptığımız gibi arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Tüm tutsak arkadaşları buradan selamlıyoruz. Onlar için mücadele ediyoruz.

Milletin verdiği bu destek ne şahsıma ne partime bu destek milletin bir an önce bu iktidarın değişip yeniden demokrasinin ve çağdaş ülkenin hayata geçmesine yönelik destektir. Milletin yarınlarına sahip çıkışını hep birlikte yaşıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez, Özgür Özel, AK Parti, Çekmeköy, Politika, Gündem, Güncel, Tuzla, Şile, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık“ suçundan tutuklandı Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı:
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

21:50
Denizlispor kapanmanın eşiğinde
Denizlispor kapanmanın eşiğinde
21:10
Mourinho ve Arda Gülerli Real Madrid, Oulaili Fiorentina’ya diş geçiremedi
Mourinho ve Arda Gülerli Real Madrid, Oulaili Fiorentina'ya diş geçiremedi
20:43
Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
18:57
Rusya’dan NATO üyesi Litvanya’nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
Rusya'dan NATO üyesi Litvanya'nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
18:51
ABD’li generalden Pentagon’a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail’i savunmam
ABD'li generalden Pentagon'a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail'i savunmam
18:30
Sosyal medyadaki içki görseline 82 bin Tl ceza: Oyuncu Yiğit Dören yargıya başvurdu
Sosyal medyadaki içki görseline 82 bin Tl ceza: Oyuncu Yiğit Dören yargıya başvurdu
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
11:13
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 22:15:55. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.