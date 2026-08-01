Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü
Fenerbahçe, Sturm Graz takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Fransa Milli Takımı'ndan dönen N'Golo Kante, takımla birlikte çalışmalara başladı. Geride kalan sezon 17 numaralı formayı giyen Kante, bu sezon 91 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, sahasında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.
FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alandaki pas oyunlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
KANTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Dünya Kupası'nda mücadele ettiği Fransa Milli Takımı'ndan dönen N'Golo Kanté, takımla birlikte çalışmalara başladı. Kante, İrfan Can Kahveci’nin 17 numarayı almasının ardından, doğum yılı olan 91 numarayı tercih etti. Eğer bir değişiklik olmazsa kariyerinde ilk kez 91 numaralı formayı giyecek.
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