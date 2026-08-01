Denizlispor kapanmanın eşiğinde - Son Dakika
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Denizlispor kapanmanın eşiğinde

Denizlispor kapanmanın eşiğinde
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Denizlispor, 700 milyon TL'lik borç yükü ve FIFA'nın verdiği 6 puan silme cezası sonrası A takım faaliyetlerini durdurma noktasına geldi.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor'a Süper Amatör Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi FIFA tarafından -6 puan silme cezası verildi. 

DENİZLİSPOR KAPANMAYA DOĞRU GİDİYOR 

Kulüp A takım faaliyetlerini durdurma noktasına geldi. Bir dönem ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Denizlispor'a eski yabancı oyuncularından Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle -6 puan silme cezası verildi.

''YOL HARİTASI BELİRLENECEKTİR''

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaklaşık 700 milyon TL tutarındaki borç yükü nedeniyle kulübümüz hakkında devam eden kalıcı transfer yasağı bulunmaktadır. Denizlispor, futbol faaliyetlerini büyük ölçüde altyapısından yetişen 17 futbolcusuyla sürdürmektedir. 7-8 futbolcumuz Denizlispor'da yer almayı düşünmediklerini kesin bir şekilde ifade etmiştir. İlgili futbolcularla son bir değerlendirme görüşmesi daha yapılacak ve kulübümüzün yeni sezon yapılanmasına ilişkin yol haritası net olarak belirlenecektir" denildi.

Denizlispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor kapanmanın eşiğinde - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İsmail Hayat İsmail Hayat:
    Çavuşoğlu'nda para çok , o takımımıza sahip çıkar. 0 0 Yanıtla
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