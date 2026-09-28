Rize Derepazarı'nda sel sonrası çalışmalar Vali Baydaş başkanlığında görüşüldü - Son Dakika
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Rize Derepazarı'nda sel sonrası çalışmalar Vali Baydaş başkanlığında görüşüldü

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Rize Derepazarı\'nda sel sonrası çalışmalar Vali Baydaş başkanlığında görüşüldü
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Rize Derepazarı'nda 18 Eylül akşamı sel, su baskını ve heyelanların ardından yürütülen çalışmalar, Vali Baydaş başkanlığındaki AFAD toplantısında değerlendirildi. Toplantıda hasar tespiti ve ihtiyaçlar görüşüldü; Baydaş normalleşme için çalışmaların süreceğini belirtti.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, su baskını ve heyelanların ardından vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen çalışmalar görüşüldü.

İlçede 18 Eylül akşamı etkili olan şiddetli sağanağın neden olduğu sel, su baskını ve heyelanların ardından bölgede yürütülen çalışmalar, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş başkanlığında Derepazarı Kaymakamlığında gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı'nda değerlendirildi. Toplantıda afetin ardından yürütülen çalışmalar, hasar tespit süreci, ulaşım ve altyapıdaki son durum, enerji, doğalgaz ve haberleşme hizmetleri ile vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen çalışmalar görüşüldü. İlgili kurumlarca ilçedeki mevcut durum hakkında bilgi sunularak devam eden çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Baydaş, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve normalleşme sürecinin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Toplantıya Vali Baydaş'ın yanısıra Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Derepazarı Kaymakamı Eftal Palabıyık, Vali Yardımcısı Vekili Furkan Aksoy, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, İl Defterdarı Ümit Kökdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, DSİ Şube Müdürü Kasım Kazdal, Karayolları 103. Şube Şefi Burak Şara, AKSA Doğalgaz Rize İşletme Müdürü Mehmet Akif Metin, Çoruh Elektrik Müessese Müdürü Muhammet Özkurt, Telekom Müdürü İsmail Kelleci, Derepazarı İl Genel Meclis Üyeleri Reşit Hapeloğlu ve Hüseyin Bayraktar ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rize Derepazarı'nda sel sonrası çalışmalar Vali Baydaş başkanlığında görüşüldü - Son Dakika
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