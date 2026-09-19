Rize Pazar Belediye Başkanı Çakır, ilçede hayatın normale dönmeye başladığını söyledi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden olurken, ilçe merkezlerinde sel suları büyük ölçüde çekildi. Sel sularının çekilmesi ile birlikte ise iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerinde bölgede başlayan şiddetli yağış Trabzon'un ardından Rize'yi de vurdu. Rize'nin İyidere ve Pazar ilçeleri yağışlardan olumsuz etkilendi. Her iki ilçede de derelerden gelen sel suları denize ulaşamadan ilçe merkezini doldurdu. İlçe merkezleri göle dönerken, çok sayıda iş merkezi sular altında kaldı. Pazar ilçe merkezinde sular büyük ölçüde çekilirken, suların çekildiği iş yerlerinde ise temizlik çalışmaları sürüyor.

Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, ilçesinde hayatın normale dönmeye başladığını söyledi. Çakır "Dün gece saat 02.00 itibariyle çok büyük bir yağmur felaketine yakalandık. Geceden bu yana kaymakamımız ile beraber sokaklardayız. Şehir merkezindeki bir çok iş yeri ve depo yağışlar sonrasında su baskınlarına maruz kaldı. Mobilya ve beyaz eşya firmaları çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Bunun dışında bazı mahalle yollarımız kapalı, ulaşamadığımız noktalar var. Hava koşulları düzeldikten sonra bu mahallelere de ulaşacağız. Çevre ilçe belediyeleri ve Özel İdare'ye bağlı iş makineleri sağ olsun ilçemizde şuan çalışıyor. İnşallah şehir merkezini yarına kadar temizleyeceğiz ondan sonra acil şekilde kapalı mahalle yollarını da açacağız" dedi.