Adana'nın ekoturizm rotası olan Saimbeyli yaza hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'nın ekoturizm rotası olan Saimbeyli yaza hazırlanıyor

Adana\'nın ekoturizm rotası olan Saimbeyli yaza hazırlanıyor
23.05.2026 12:35  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ekoturizmi canlandırmak için yürütülen sokak sağlıklaştırma ve asfalt çalışmalarında birinci etap tamamlanmak üzere. Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçeyi yaz sezonuna hazırladıklarını belirtti.

Adana'nın yaz aylarında ekoturizm noktalarından biri olan Saimbeyli ilçesinde sokak sağlıklaştırma ve asfalt çalışmaları hız kazandı. İlçenin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amacıyla yürütülen çalışmaları sahada inceleyen Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, sokak sağlıklaştırma projesinin birinci etabının sona gelindiği ilçeyi yaz sezonuna hazırladıklarını ifade etti.

İlçe merkezinde devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarının birinci etabının büyük oranda tamamlandığını belirten Başkan Dal, yağışlı hava şartlarına rağmen asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydederek, "Burada asıl olan siyaset değil vatandaşa hizmettir. Saimbeyli Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyemiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları söz konusu olduğunda güçlü bir dayanışma örneği ortaya koyuyor. Biz de kendi araç ve personelimizle çalışmalara destek veriyoruz. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona geldik. Cadde ve kaldırımların düzenlemeleri tamamlandı. Bundan sonraki süreçte öğretmenevinin yıkılması ve ilçemize yakışır turizm odaklı bir parkın yapılması kaldı. Aydınlatma ve görsel düzenlemelerle insanların gelip gurur duyacağı bir ilçe oluşturmak istiyoruz. Kurban Bayramı sonrası çalışmalarımız hızla devam edecek. Büyükşehir belediyesi, hükümetimizin desteği ve kamu kurumlarımızın iş birliğiyle Saimbeyli'ni Adana'nın örnek ilçelerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Abdullah Gültekin ise yapılan çalışmalarla ilçede toz sorununun sona erdiğini belirterek, "Tozdan duramıyorduk, çok güzel oldu" diye konuştu.

Saimbeyli sakinlerinden Seçkin Duruklu da çalışmaları takdir ettiklerini ifade ederek, "Eski yol söküldü ve yerine güzel bir asfalt yapıldı. Belediyemizin çalışmalarını beğeniyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turizm, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana'nın ekoturizm rotası olan Saimbeyli yaza hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:54:19. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'nın ekoturizm rotası olan Saimbeyli yaza hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.