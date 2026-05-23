Adana\'nın ekoturizm rotası olan Saimbeyli yaza hazırlanıyor

Adana'nın yaz aylarında ekoturizm noktalarından biri olan Saimbeyli ilçesinde sokak sağlıklaştırma ve asfalt çalışmaları hız kazandı. İlçenin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amacıyla yürütülen çalışmaları sahada inceleyen Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, sokak sağlıklaştırma projesinin birinci etabının sona gelindiği ilçeyi yaz sezonuna hazırladıklarını ifade etti.

İlçe merkezinde devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarının birinci etabının büyük oranda tamamlandığını belirten Başkan Dal, yağışlı hava şartlarına rağmen asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydederek, "Burada asıl olan siyaset değil vatandaşa hizmettir. Saimbeyli Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyemiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları söz konusu olduğunda güçlü bir dayanışma örneği ortaya koyuyor. Biz de kendi araç ve personelimizle çalışmalara destek veriyoruz. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona geldik. Cadde ve kaldırımların düzenlemeleri tamamlandı. Bundan sonraki süreçte öğretmenevinin yıkılması ve ilçemize yakışır turizm odaklı bir parkın yapılması kaldı. Aydınlatma ve görsel düzenlemelerle insanların gelip gurur duyacağı bir ilçe oluşturmak istiyoruz. Kurban Bayramı sonrası çalışmalarımız hızla devam edecek. Büyükşehir belediyesi, hükümetimizin desteği ve kamu kurumlarımızın iş birliğiyle Saimbeyli'ni Adana'nın örnek ilçelerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Abdullah Gültekin ise yapılan çalışmalarla ilçede toz sorununun sona erdiğini belirterek, "Tozdan duramıyorduk, çok güzel oldu" diye konuştu.

Saimbeyli sakinlerinden Seçkin Duruklu da çalışmaları takdir ettiklerini ifade ederek, "Eski yol söküldü ve yerine güzel bir asfalt yapıldı. Belediyemizin çalışmalarını beğeniyoruz" dedi. - ADANA