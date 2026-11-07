Sakarya\'da Hendek\'in Çiğdem Yaylası ve Dikmen Mahallesi karla beyaza büründü

Sakarya'da Hendek'in Çiğdem Yaylası ve Dikmen Mahallesi karla beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya genelinde etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hendek'in 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi ile Çiğdem Yaylası'nda aralıklarla süren kar yağışının ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı, yayladaki manzara hayran bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaz örtüyle kapladı.
Sakarya genelinde etkili olan soğuk hava ve yağış yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı. Hendek ilçesinin 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde ve Çiğdem Yaylasında aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte yayladaki manzara hayran bıraktı.
Kaynak: İHA
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