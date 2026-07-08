Sakarya\'da toplu taşımada vatandaş dostu "Aktarma" sistemi 514 bin kez kullanıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarında uyguladığı "aktarma" ve "iki sefer, tek ücret" sisteminden 2025 yılı içerisinde 514 bin 774 kez yararlanıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki otobüs, metrobüs ve ADARAY hatlarında uygulanan 60 dakikalık aktarma ve ücret tamamlama sistemi verileri paylaşıldı. Belirlenen hat geçişlerinde 60 dakika içerisinde yapılan ikinci binişlerde uygulanan sistemle vatandaşlar tek ücretle iki farklı güzergahta seyahat edebiliyor.

60 dakika içinde ikinci binişe ücret alınmıyor

Sistemin çalışma detaylarına göre; 20 TL olan kısa hatta kart basan bir yolcu, 60 dakika içinde bir başka kısa hat güzergahını tercih ettiğinde ikinci biniş için ücret ödemiyor. Benzer şekilde 25 TL olan uzun hat seferini kullanan bir yolcu, aynı süre zarfında bindiği kısa hat seferinden ücretsiz yararlanıyor. Kısa hat otobüsünden metrobüse geçişlerde de ikinci biniş ücretsiz sağlanırken, uzun hattan bir başka uzun hatta geçen yolculardan toplamda sadece 25 TL tahsil ediliyor. "Aktarma" uygulaması çerçevesinde ise 60 dakika içinde 20 TL'lik kısa hattan 28 TL olan ADARAY'a geçen yolcular 8 TL fark ödeyerek geçiş yapıyor. 20 TL'lik kısa hattan 25 TL olan uzun hatta geçen sürücüler 5 TL öderken, 25 TL'lik uzun hattan ADARAY'a geçişlerde ise 3 TL ödeme yapılarak biniş ücreti 28 TL'ye tamamlanıyor.

Açıklanan verilere göre, toplu taşıma entegrasyonunu sağlamak ve ulaşım maliyetlerini düzenlemek amacıyla sürdürülen uygulamadan 2025 yılı boyunca vatandaşların 514 bin 774 kez faydalandığı kaydedildi. - SAKARYA