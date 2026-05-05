Sakarya'da Üzüm Umudu Yeniden Canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Üzüm Umudu Yeniden Canlandı

Sakarya\'da Üzüm Umudu Yeniden Canlandı
05.05.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zirai don nedeniyle rekolte düşen üzümde, çiftçiler bu yıl maksimum verim için titiz çalışıyor.

Sakarya'da zirai don olayı sebebiyle geçtiğimiz sene yüzde 80 oranında rekolte düşüşü yaşayan üzüm, yeni sezonda çiftçinin umudu oldu. Misafire bile ikram edecek üzümü bulamayan çiftçi, yeni sezonda maksimum verimi almak için bağlarına adeta bebek gibi bakıyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kış başında yetiştirilmeye temmuz ayında ise hasadına başlanan ve ekim ile kasım ayının ortalarına kadar devam edilen üzümden geçtiğimiz sene zirai don olayı sebebiyle verim alınamadı. Daha önceki senelerde yaklaşık 85 bin ton rekolte elde edilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen üzümün zirai don olayı sonrasında verimi yüzde 80 oranında düşerek çiftçinin hayal kırıklığı olmuştu. Geçen sene misafire bile ikram edecek üzümü bulamayan çiftçi, yeni sezonda maksimum verimi almak için bağlarına adeta bebek gibi bakıyor.

"Maksimum verim alabilmek için çiftçimiz bağlarına adeta bebek gibi bakıyor"

Üzümün yetişmesi hakkında bilgi veren Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, "Üzüm, ayvaya göre daha riskli ayvalar şu anda kendini kurtardı. Herhangi bir doğa olayı olmazsa don riski kalktı ama üzümlerimizde hala risk var özellikle rakımı düşük olan yerlerde. Üzüm, hafif bir kırağıdan etkilenebiliyor. Sanırım 10 Mayıs'tan sonra bu riskte ortadan kalkacak. Çiftçinin riski bitmez bunun yanında dolu yağışı, kuraklık gibi sıkıntılarımız var. Geçen sene misafirimize ikram edecek ne üzüm ne de ayvamız vardı. Çiftçi bundan çok etkilendi ve bu yıla borçlu olarak girdi. İnşallah bu sene borçlarını ya da kaybettiklerini telafi edecek. Verim olarak burası gerçekten küçük bir Çukurova gibi. Ülkenin birçok noktasına üzüm gönderebiliyoruz. Ayva hemen hemen kendini kurtardı ama üzümün bir yıl boyunca emeği, işçiliği devam ediyor. Budanacak üzüm bağlarımız var gerçekten emek isteyen bir meyve. Bu sene üzümden maksimum verim alabilmek için çiftçimiz bağlarına adeta bebek gibi bakıyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sakarya'da Üzüm Umudu Yeniden Canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:58:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Sakarya'da Üzüm Umudu Yeniden Canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.