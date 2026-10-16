Sakarya Karasu'da selde 6 ev hasar gördü, bir ev yıkılarak eşya moloz altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sakarya Karasu'da selde 6 ev hasar gördü, bir ev yıkılarak eşya moloz altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu\'da selde 6 ev hasar gördü, bir ev yıkılarak eşya moloz altında kaldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi'nde sel ve heyelan nedeniyle bir ev yıkıldı, 6 evde hasar oluştu. Evdeki eşyalar çevreye savrulup moloz altında kalırken, afette can kaybı yaşanmadı ve bölgede ekiplerin enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sel ve heyelan nedeniyle yıkılan bir evdeki çamaşır makinesinden sandalyeye kadar birçok eşya çevreye saçıldı. Selde 6 evde hasar oluşurken, evi yıkılan vatandaş, "Burayı bu şekilde görmeseydim çok iyi olacaktı. Hiçbir şeyimiz yok. Evim yıkıldı, eşyalarım molozun içinde. Zararımız çok" dedi.

Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi'nde çarşamba günü gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen sel ve heyelan evlerde hasara yol açtı. Selde Nuray Öksüz'e ait ev yıkılırken, evdeki eşyalar çevreye savrularak, molozların altında kaldı. Selde toplam 6 evde hasar oluştu. Selin ardından Karasu Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri bölgede çalışma başlattı. İş makineleriyle yıkılan evin enkazı ve selin sürüklediği molozlar kaldırılmaya çalışılıyor.

"Daha önce bizim görmediğimiz bir tahribat var"

Karanlıkdere Mahallesi Muhtarı Yılmaz Koca, mahallede daha önce karşılaşmadıkları büyüklükte bir afet yaşadıklarını söyledi. Koca, "Mahallemizde çarşambayı perşembeye bağlayan gece büyük bir sel afeti ile karşı karşıya kaldık. Bir tane evimiz yıkıldı, 4-5 evimizi de su bastı. Çok aşırı, daha önce bizim görmediğimiz bir tahribat var. Su dağdan taş, çakıl ne bulduysa önünde, fındık köklerini söktü getirdi, önümüze yığdı" dedi.

"Can kaybımız yok, en mutlu olduğumuz yanı da bu"

Afetin yaşandığı geceden itibaren ekiplerin bölgede olduğunu dile getiren Koca, "Devlet Allah'a şükür yanımızda. O akşam da yanımızdaydı, şu anda da yanımızdılar. Şu anda hafriyat kaldırma çalışmalarımızı yapıyoruz. Büyükşehir, Karasu Belediyesi yanımızdalar. Herkes yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin. Can kaybımız yok, en mutlu olduğumuz yanı da bu" dedi.

"Evim yıkıldı, eşyalarım molozun içinde"

Evi yıkılan Nuray Öksüz, yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çok şükür Allah'ıma can kaybımız yok ama burayı bu şekilde görmeseydim çok iyi olacaktı. Allah'tan geldi ne diyelim, yapacak bir şeyimiz yok. Boynumuz kıldan ince. Çok üzücü bir olay. Eşyalarımın hepsini alıp gitseydi de burayı böyle görmeseydim. Hiçbir şeyimiz yok. Evim yıkıldı, eşyalarım molozun içinde. Zararımız çok, mağduruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
KaranlıkdereAcil DurumDoğal AfetSakaryaKarasuGüncelYaşamYıkımÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı
18:38
İstanbul’da hafta sonu da eğitime yağış molası Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
18:04
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 18:48:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Sakarya Karasu'da selde 6 ev hasar gördü, bir ev yıkılarak eşya moloz altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei