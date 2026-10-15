Sakarya Karasu'da turuncu kodlu sağanak ilçe merkezini sular altında bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Karasu'da turuncu kodlu sağanak ilçe merkezini sular altında bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu\'da turuncu kodlu sağanak ilçe merkezini sular altında bıraktı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji'nin turuncu kod verdiği Sakarya'da beklenen yağış kentin kuzeyinden başladı; Karasu ilçe merkezi sular altında kaldı. Sokaklarda araçlar sele kapılırken, Karasu-Darıçayırı arası yollar trafiğe kapatıldı ve mahsur kalanlar için kurtarma sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod verdiği Sakarya'da beklenen yağış kentin kuzeyinden giriş yapmasıyla birlikte Karasu ilçe merkezi sular altında kaldı. Sular altında kalan sokaklarda araçların sele kapılarak sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Turuncu kod verilerek kent genelinde metrekare başına 100 ile 200 metreküp arasında yağış düşmesi beklenen Sakarya'da kuvvetli yağış başladı. Karasu ilçesi merkezi ve çevre mahallelerde yağışın etkisiyle sokaklar ve caddeler sular altında kalırken park halindeki bir araç sürüklenirken görüntülendi. Karasu ilçe merkezi ile geçtiğimiz günlerde derenin taşmasıyla sular altında kalan Darıçayırı Mahallesi arasındaki yollar ekiplerce trafiğe kapatılırken, yolda ki suyun içerisinde mahsur kalan araçların ve vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda SASKİ, cankurtaran ekipleri, Büyükşehir ve Karasu Belediyesi ekipleri, itfaiye ve jandarma ekiplerince çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuDoğal AfetDarıçayırıSakaryaKarasuGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı Fenerbahçe maçında sürpriz Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
Petrol kuyusu kontrolden çıktı Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor
Sel felaketi Antalya’yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik Sel felaketi Antalya'yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik
Şampiyonlar Ligi’nde 6-3’lük nefes kesen maç Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
00:40
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
00:15
Bakan Çiftçi, 48 ile sarı, 5 ile turuncu uyarıyı ve Marmara’da kuvvetli yağışı duyurdu
Bakan Çiftçi, 48 ile sarı, 5 ile turuncu uyarıyı ve Marmara'da kuvvetli yağışı duyurdu
23:51
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
23:48
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
23:44
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 01:48:28. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya Karasu'da turuncu kodlu sağanak ilçe merkezini sular altında bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei