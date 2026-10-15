Sakarya Karasu\'da turuncu kodlu sağanak ilçe merkezini sular altında bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod verdiği Sakarya'da beklenen yağış kentin kuzeyinden giriş yapmasıyla birlikte Karasu ilçe merkezi sular altında kaldı. Sular altında kalan sokaklarda araçların sele kapılarak sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Turuncu kod verilerek kent genelinde metrekare başına 100 ile 200 metreküp arasında yağış düşmesi beklenen Sakarya'da kuvvetli yağış başladı. Karasu ilçesi merkezi ve çevre mahallelerde yağışın etkisiyle sokaklar ve caddeler sular altında kalırken park halindeki bir araç sürüklenirken görüntülendi. Karasu ilçe merkezi ile geçtiğimiz günlerde derenin taşmasıyla sular altında kalan Darıçayırı Mahallesi arasındaki yollar ekiplerce trafiğe kapatılırken, yolda ki suyun içerisinde mahsur kalan araçların ve vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda SASKİ, cankurtaran ekipleri, Büyükşehir ve Karasu Belediyesi ekipleri, itfaiye ve jandarma ekiplerince çalışmalar gerçekleştiriliyor.