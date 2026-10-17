Sakarya Nehri\'nin çamurlu suyu Karadeniz\'e ulaştı, renk farkı havadan görüntülendi

Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış ve selin ardından Sakarya Nehri'nin taşıdığı çamurlu sular, Karadeniz'in rengini değiştirdi. Nehrin denize döküldüğü noktada oluşan renk değişimi, havadan görüntülendi.

Şehirde etkili olan şiddetli yağışların ardından debisi yükselen Sakarya Nehri, beraberinde taşıdığı çamurlu suları Karadeniz'e ulaştırdı. Nehrin denize döküldüğü bölgede, çamurlu su ile denizin mavi tonları arasında belirgin renk farkı oluştu. Ortaya çıkan manzara, havadan çekilen görüntülere yansıdı.