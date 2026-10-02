Sami Er, Bakan Kurum'la Malatya'nın yeniden imar ve inşa sürecini görüştü - Son Dakika
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Sami Er, Bakan Kurum'la Malatya'nın yeniden imar ve inşa sürecini görüştü

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Sami Er, Bakan Kurum\'la Malatya\'nın yeniden imar ve inşa sürecini görüştü
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u Bakanlıkta ziyaret ederek Malatya'nın yeniden imar sürecini görüştü. Görüşmede devam eden projeler, sahadaki talepler ve şehrin geleceği istişare edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Malatya'nın yeniden imar ve inşa süreci, devam eden yatırımlar, sahadaki ihtiyaç ve talepler ile şehrin geleceğine yönelik çalışmalar ele alındı.

Malatya'nın 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kaldırılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Ankara'da temaslarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Bakan Kurum tarafından Bakanlık makamında kabul edilen Başkan Sami Er, görüşmede Malatya'da devam eden yeniden imar ve inşa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede ayrıca vatandaşların sahadaki ihtiyaç ve talepleri, devam eden projelerin mevcut durumu ve Malatya'nın Geleceğine Yönelik Planlamalar İstişare Edildi.

"Malatya'mızın geleceğini istişare ettik"

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın yeniden imarı sürecinde ilgili kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Er, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Malatya'mızın yeniden imarı, devam eden çalışmalarımız ve şehrimizin geleceğini istişare ettik. Şehrimizin ihtiyaçlarını, sahadaki talepleri ve devam eden projelerimizi değerlendirdik. Misafirperverliği ve Malatya'mıza gösterdiği yakın ilgiden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"11 ilimizi eskisinden daha da güzel yapmak için hız kesmeyeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın yeniden inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum paylaşımında, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'i Bakanlığımızda kabul ettik. Şehrimizin yeniden inşa sürecinde ihtiyaçları ve talepleri, devam eden projeleri, Malatya'mızın geleceğini değerlendirdik. 11 ilimizi eskisinden daha da güzel yapmak için hız kesmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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