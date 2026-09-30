Samsun Bafra\'da sahil erozyonuna karşı 1 milyar TL\'lik projede çalışmalar başladı

Samsun'um Bafra ilçesinde sahil erozyonunun önlenmesi ve kıyı hattının güçlendirilmesi amacıyla 1 milyar TL bedelle hayata geçirilen tahkimat projesinde çalışmalar başladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Tarım, Turizm, Doğa ve Çevre Projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 milyar TL bedelle yürütülen çalışmayla, 90 metre uzunluğunda 16 açık deniz dalgakıranı inşa edilecek. Dalgakıranlarla sahilin erozyona karşı korunması ve kıyı hattının denizin yıpratıcı etkilerinden güçlendirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla tarım ve balıkçılığın yanı sıra turizm ve ulaşım faaliyetlerinin desteklenmesi, kıyı güvenliğinin artırılması ve doğal yaşamın korunması amaçlanıyor. Çalışmanın Bafra sahilinin sosyal ve ekonomik açıdan canlanmasına da katkı sağlaması bekleniyor.