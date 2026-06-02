Samsun Barajlarında Su Seviye Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Barajlarında Su Seviye Rekoru

Samsun Barajlarında Su Seviye Rekoru
02.06.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'daki barajlarda doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı, içme suyu arzı güvence altına alındı.

Samsun'da son aylarda etkisini artıran yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını zirveye taşıdı. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Çakmak Barajı tam kapasiteye ulaşırken, üç barajda daha yüzde 100 doluluk seviyesi görüldü.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre Samsun genelindeki barajlarda su seviyeleri önemli ölçüde yükseldi. İçme suyu açısından kritik öneme sahip Çakmak Barajı, 70,3 hektometreküp aktif hacimle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Kentte Vezirköprü, Dereköy ve Duruçay Barajlarında da yüzde 100 doluluk seviyeleri kaydedildi. 19 Mayıs Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98,4, Ladik Gölü'nde yüzde 92,9 ve Hasan Uğurlu Barajı'nda ise yüzde 81,9 olarak ölçüldü.

DSİ'nin güncel verilerine göre Samsun'daki diğer su depolama alanlarında ise Hasan Uğurlu Barajı yüzde 81,9, Suat Uğurlu Barajı yüzde 25,4, Derinöz Barajı yüzde 69,1, Altınkaya Barajı yüzde 39,5 ve Derbent Barajı yüzde 46,9 doluluk oranına ulaştı.

Yetkililer, son dönemdeki yağışların barajlara olumlu yansıdığını belirterek, özellikle kentin içme suyu arzı açısından hayati öneme sahip Çakmak Barajı'nın tam kapasiteye ulaşmasının sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsun, Dünya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun Barajlarında Su Seviye Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:37:31. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Barajlarında Su Seviye Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.