Samsun Barajlarında Su Seviye Rekoru

Samsun'da son aylarda etkisini artıran yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını zirveye taşıdı. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Çakmak Barajı tam kapasiteye ulaşırken, üç barajda daha yüzde 100 doluluk seviyesi görüldü.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre Samsun genelindeki barajlarda su seviyeleri önemli ölçüde yükseldi. İçme suyu açısından kritik öneme sahip Çakmak Barajı, 70,3 hektometreküp aktif hacimle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Kentte Vezirköprü, Dereköy ve Duruçay Barajlarında da yüzde 100 doluluk seviyeleri kaydedildi. 19 Mayıs Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98,4, Ladik Gölü'nde yüzde 92,9 ve Hasan Uğurlu Barajı'nda ise yüzde 81,9 olarak ölçüldü.

DSİ'nin güncel verilerine göre Samsun'daki diğer su depolama alanlarında ise Hasan Uğurlu Barajı yüzde 81,9, Suat Uğurlu Barajı yüzde 25,4, Derinöz Barajı yüzde 69,1, Altınkaya Barajı yüzde 39,5 ve Derbent Barajı yüzde 46,9 doluluk oranına ulaştı.

Yetkililer, son dönemdeki yağışların barajlara olumlu yansıdığını belirterek, özellikle kentin içme suyu arzı açısından hayati öneme sahip Çakmak Barajı'nın tam kapasiteye ulaşmasının sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti. - SAMSUN