Başkan Doğan\'dan deniz sezonu öncesi önemli uyarılar

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, geçen yıl boğulmaların büyük kısmının denize girilmesi yasak olan bölgeler ve yasaklı günlerde yaşandığını belirterek, yaklaşan yaz öncesi kurallara ve talimatlara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Terme'den Yakakent'e uzanan 206 km'lik sahil bandıyla Karadeniz'in incisi konumunda bulunan, Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Samsun'da denize girenlerin sayısı yakın zamanda oldukça artacak. Karadeniz'in hırçınlaştığı dönemlerde valilik kararı ile denize girilmesi yasaklanırken, boğulma vakalarının önüne geçmek için ise SBB tarafından 150 cankurtaran sahillerde hizmet verecek. Başkan Halit Doğan, denize girecek vatandaşlara uyarılarda bulunarak, yetkililerin uyarılarına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Mert Irmağı Plajı kadınlar plajı, Fener Plajı ise karışık olacak"

Yeni sezonda bazı plajların kullanımında değişikliğe gittiklerini ifade eden Başkan Halit Doğan, "19 mavi bayraklı plajımız var. Mert Irmağı çıkışındaki plajı da 'kadınlar plajı' haline getireceğiz. Proje bitmek üzere. Fener Plajı ise karışık plaj haline gelecek. Plajlarımızın mavi bayraklılığının çok daha önemli olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden Samsun'un atık su sorunlarını gidermek, hem de buralardaki koku ve hijyen sorunlarını ortadan kaldırmak için altyapı ve arıtma tesislerinin kapasitelerini 2 katına çıkartıyoruz" dedi.

"19 olan mavi bayraklı plaj sayımızı artırmak istiyoruz"

Geçen yıl 13 olan mavi bayraklı plaja bu yıl 6 tane daha eklendiğini belirten Başkan Doğan, "13 mavi bayraklı plajımıza 6 tane daha eklendi. Atık su terfi merkezleri ile buradaki mavi bayraklı plaj olma özelliklerini de kaybetmek istemiyoruz. 19 olan mavi bayraklı plaj sayımızı daha da artırmak istiyoruz. Bir taraftan da sahilde yeniden çalışmalar devam ediyor. İncesu hattında 2,5 km'lik hatta çalışmalar devam ediyor. Atakum sahilini insanların daha fazla kullanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Boğulmaların çoğu yasak gün ve yerlerde meydana geldi"

En önemli konunun vatandaşların kurallara ve talimatlara uyması olduğunu vurgulayan Doğan, ayrıca şunları söyledi:

"Sahiller önemli ve kıymetli. Sahilde denize girilebilecek alanları iyi planlamak gerekiyor. Maalesef boğulmalar da meydana gelebiliyor. Burada önemli olan yasaklara ve yasak günlere insanların riayet etmesi. Yaklaşık 150 cankurtaran ile hizmet veriyoruz. Geçen yıl bu arkadaşlarımız çok sayıda can kurtardılar. Vefat durumları da oldu. Vefatların çoğu, yüzmenin yasak olduğu yerler ve yüzmenin o gün için yasaklanmasına rağmen bu kararlara uymamakla alakalı oluşmuş durumlar. Görevlilerin talimatlarına uyulduktan sonra Samsun'da yüzmeyle alakalı hiçbir sorun yok. Tüm gerekli önlemleri biz, emniyet güçleri ve Sahil Güvenlik alıyor. Yeni botlar alıyoruz. Farklı kurtarma teknikleri üzerinde çalışıyor, gözetlemeler yapıyoruz. Arzu ettiğimiz konu, insanların kurallara uyması. Dışarıdan gelen, Samsunlu olmayan vatandaşlarımızın şehrimize geldiklerinde 'Bugün gelebildim, yasak da olsa gireyim, ne olacak' düşüncesiyle denize girmeleri sonucu bazen istenmeyen durumlar oluşabiliyor. Bu konuda da herkes hassasiyet gösterir, kurallara uyarsa Samsun bu konuda da sorunsuz bir şehir olacaktır." - SAMSUN