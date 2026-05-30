Başkan Doğan'dan deniz sezonu öncesi önemli uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Doğan'dan deniz sezonu öncesi önemli uyarılar

Başkan Doğan\'dan deniz sezonu öncesi önemli uyarılar
30.05.2026 10:58  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, geçen yıl boğulmaların çoğunun yasak bölge ve günlerde yaşandığını belirterek, vatandaşları kurallara uymaya çağırdı. 150 cankurtaran sahillerde görev yapacak.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, geçen yıl boğulmaların büyük kısmının denize girilmesi yasak olan bölgeler ve yasaklı günlerde yaşandığını belirterek, yaklaşan yaz öncesi kurallara ve talimatlara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Terme'den Yakakent'e uzanan 206 km'lik sahil bandıyla Karadeniz'in incisi konumunda bulunan, Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Samsun'da denize girenlerin sayısı yakın zamanda oldukça artacak. Karadeniz'in hırçınlaştığı dönemlerde valilik kararı ile denize girilmesi yasaklanırken, boğulma vakalarının önüne geçmek için ise SBB tarafından 150 cankurtaran sahillerde hizmet verecek. Başkan Halit Doğan, denize girecek vatandaşlara uyarılarda bulunarak, yetkililerin uyarılarına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Mert Irmağı Plajı kadınlar plajı, Fener Plajı ise karışık olacak"

Yeni sezonda bazı plajların kullanımında değişikliğe gittiklerini ifade eden Başkan Halit Doğan, "19 mavi bayraklı plajımız var. Mert Irmağı çıkışındaki plajı da 'kadınlar plajı' haline getireceğiz. Proje bitmek üzere. Fener Plajı ise karışık plaj haline gelecek. Plajlarımızın mavi bayraklılığının çok daha önemli olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden Samsun'un atık su sorunlarını gidermek, hem de buralardaki koku ve hijyen sorunlarını ortadan kaldırmak için altyapı ve arıtma tesislerinin kapasitelerini 2 katına çıkartıyoruz" dedi.

"19 olan mavi bayraklı plaj sayımızı artırmak istiyoruz"

Geçen yıl 13 olan mavi bayraklı plaja bu yıl 6 tane daha eklendiğini belirten Başkan Doğan, "13 mavi bayraklı plajımıza 6 tane daha eklendi. Atık su terfi merkezleri ile buradaki mavi bayraklı plaj olma özelliklerini de kaybetmek istemiyoruz. 19 olan mavi bayraklı plaj sayımızı daha da artırmak istiyoruz. Bir taraftan da sahilde yeniden çalışmalar devam ediyor. İncesu hattında 2,5 km'lik hatta çalışmalar devam ediyor. Atakum sahilini insanların daha fazla kullanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Boğulmaların çoğu yasak gün ve yerlerde meydana geldi"

En önemli konunun vatandaşların kurallara ve talimatlara uyması olduğunu vurgulayan Doğan, ayrıca şunları söyledi:

"Sahiller önemli ve kıymetli. Sahilde denize girilebilecek alanları iyi planlamak gerekiyor. Maalesef boğulmalar da meydana gelebiliyor. Burada önemli olan yasaklara ve yasak günlere insanların riayet etmesi. Yaklaşık 150 cankurtaran ile hizmet veriyoruz. Geçen yıl bu arkadaşlarımız çok sayıda can kurtardılar. Vefat durumları da oldu. Vefatların çoğu, yüzmenin yasak olduğu yerler ve yüzmenin o gün için yasaklanmasına rağmen bu kararlara uymamakla alakalı oluşmuş durumlar. Görevlilerin talimatlarına uyulduktan sonra Samsun'da yüzmeyle alakalı hiçbir sorun yok. Tüm gerekli önlemleri biz, emniyet güçleri ve Sahil Güvenlik alıyor. Yeni botlar alıyoruz. Farklı kurtarma teknikleri üzerinde çalışıyor, gözetlemeler yapıyoruz. Arzu ettiğimiz konu, insanların kurallara uyması. Dışarıdan gelen, Samsunlu olmayan vatandaşlarımızın şehrimize geldiklerinde 'Bugün gelebildim, yasak da olsa gireyim, ne olacak' düşüncesiyle denize girmeleri sonucu bazen istenmeyen durumlar oluşabiliyor. Bu konuda da herkes hassasiyet gösterir, kurallara uyarsa Samsun bu konuda da sorunsuz bir şehir olacaktır." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Halit Doğan, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Doğan'dan deniz sezonu öncesi önemli uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
09:13
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:08:08. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Doğan'dan deniz sezonu öncesi önemli uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.