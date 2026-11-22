Samsun Canik'teki ormanlık alan sonbahar renkleriyle dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Canik ilçesinde sonbaharın gelişiyle ormanlık alanlar sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına büründü. Gürgenyatak Mahallesi'nde Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü'ne çıkan yolun kenarındaki renk değişimi dronla görüntülendi.
Samsun'un Canik ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlık alanlar sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü.
Gürgenyatak Mahallesi Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü'ne çıkan yolun kenarında bulunan ormanlık alan, ağaçların değişen renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.
Sonbaharın etkisini göstermesiyle ağaçların yaprakları sarı ve kahverenginin farklı tonlarına dönüşürken, ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi. Özellikle ormanlık alanın farklı renk tonları, bölgeye görsel zenginlik kattı.
Dron görüntülerinde, kampüs yolunun çevresindeki ağaçların sonbahar renkleriyle kaplandığı ve ormanlık alanın geniş bir bölgeye yayılan renk değişimi dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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