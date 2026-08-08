Samsun'da Baraj ve Gölet Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Samsun'da Baraj ve Gölet Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun\'da Baraj ve Gölet Çalışmaları Devam Ediyor
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DSİ, Samsun'da tarımsal sulama ve içme suyu için baraj projelerini sürdürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Samsun'da yürütülen baraj ve gölet projelerinde çalışmalar devam ediyor. Kent genelindeki yatırımlar kapsamında tarım arazilerinin sulanması, içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması ve su kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor.

Samsun'daki önemli yatırımlardan biri olan Salıpazarı Barajı Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. 1 milyar 845 milyon TL maliyetli proje kapsamında rölekasyon yolları tamamlanırken, gövde temel kazıları, memba ve mansap batardosu imalatları, konsolidasyon ve perde enjeksiyonları gerçekleştirildi. Projede bugüne kadar 96 bin 950 metreküp C30 iyileştirme betonu, 19 bin 361 metreküp konvansiyonel beton ve 173 bin 507 metreküp silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) imalatı tamamlandı. Toplam 289 bin 818 metreküp beton imalatının gerçekleştirildiği iş yüzde 100 seviyesinde tasfiye edildi.

Aynı projenin 2 milyar 946 milyon TL maliyetli ikmal işinde ise çalışmalar yüzde 55 seviyesinde devam ediyor. Temelden yüksekliği 76,02 metre olacak ve 26,12 milyon metreküp su depolayacak barajın tamamlanmasıyla 13 bin 950 dekar tarım arazisinin sulanması planlanıyor. Baraj sayesinde Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçeleri ile çevre yerleşimlerin içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması da hedefleniyor. Proje kapsamında yıllık 25,74 hektometreküp su sağlanacak. Salıpazarı Barajı İkmal İşi kapsamında 350 bin metreküp SSB ve 44 bin metreküp konvansiyonel beton olmak üzere toplam 394 bin metreküp beton dökümü yapılacak. Şu ana kadar 36 bin metreküp SSB betonu dökülürken, çalışmalar sürüyor.

Asarcık Armutlu Göleti

Samsun'daki bir diğer yatırım olan Asarcık Armutlu Göleti'nin yapımına 20 Nisan 2018'de başlandı. Temelden yüksekliği 36 metre olan göletin gövde hacmi 300 bin metreküp, proje maliyeti ise 234 milyon TL. Çalışmaların yüzde 40'ının tamamlandığı gölette gövde kazıları, enjeksiyon işleri ve derivasyon kondüvisi tamamlandı. Proje kapsamında 125 bin metreküp kil dolgu ve 15 bin metreküp filtre dolgu imalatı gerçekleştirildi. Mevcut ödenek kapsamında gövde dolguları, dolusavak, vana odası ve mekanik ekipman imalatlarının tamamlanması planlanırken, gölette tamamlama çalışmalarının hızlandırıldığı bildirildi.

Vezirköprü Doluca Göleti

Vezirköprü Doluca Göleti'nin yapımına ise 25 Ocak 2022'de başlandı. 170 milyon TL maliyetli projenin yüzde 26'sı tamamlandı. Göletin tamamlanmasıyla 88 hektar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Proje kapsamında kret ulaşım yolu, vana odası ulaşım yolu ve yan dere düzenleme kazıları tamamlandı. Bunun yanı sıra sıyırma, dip savak ve dolusavak birinci kademe kazıları ile dipsavak cebri boru montajı gerçekleştirildi. Mevcut ödenek kapsamında memba batardosu, enjeksiyon perde imalatları, gövde dolguları, dolusavak beton imalatları, vana odası ve mekanik ekipman imalatlarının yapılması planlanıyor.

Samsun'da devam eden baraj ve gölet yatırımlarıyla su kaynaklarının değerlendirilmesi, tarımsal sulama imkanlarının artırılması ve bölgenin içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da Baraj ve Gölet Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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