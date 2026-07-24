Samsun'da Dolu Afeti Tarımı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Dolu Afeti Tarımı Vurdu

Samsun\'da Dolu Afeti Tarımı Vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un üç ilçesinde dolu nedeniyle 40 bin dekar arazide büyük zarar meydana geldi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan dolu afetinin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre başta buğday, ayçiçeği, mısır ve kanola olmak üzere yaklaşık 40 bin dekar tarım arazisinde yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda zarar meydana geldi.

Ladik, Vezirköprü ve Havza ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarında önemli ölçüde zarara neden oldu. Afetin hemen ardından Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe müdürlüğü ekipleri ile birlikte vakit kaybetmeden sahaya çıkarak hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre 3 ilçede başta buğday, ayçiçeği, mısır ve kanola olmak üzere yaklaşık 40 bin dekar tarım arazisinde yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda zarar meydana geldi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Kavak Kaymakamı ve aynı zamanda Ladik Kaymakam Vekili Taha Genç ile birlikte il ve ilçe müdürlüğü hasar tespit ekiplerinin çalışmalarına katılarak yerinde incelemek üzere Ladik ilçesinde ziyaretlerde bulundu. İncelemeler sırasında afetten etkilenen üreticiler ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen heyet, yaşanan zarar hakkında bilgi alarak üreticilerin talep ve beklentilerini dinledi.

Saha incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Kemal Yılmaz, doğal afetlerin etkilerini en aza indirebilmek için üreticilerin meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Tarımsal üretimin güvence altına alınması amacıyla Tarım Sigortaları (TARSİM) yaptırılmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, afetlerden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin bu sayede önemli ölçüde azaltılabileceğini ifade etti. Yılmaz ayrıca, dolu afetinden etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek benzer afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Hasar tespit çalışmalarının ekipler tarafından en kısa sürede tamamlanarak gerekli raporların hazırlanacağı da belirtildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da Dolu Afeti Tarımı Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu 189 ülkede aranıyor 13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor
Burcu öğretmene polislerden güzel haber Çalınan tiny house’u bulundu Burcu öğretmene polislerden güzel haber! Çalınan tiny house'u bulundu
Benzin alev alınca alevlerin arasında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti Benzin alev alınca alevlerin arasında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Fırtına Amasya’yı yıktı geçti: 41 evin çatısı uçtu, caminin minaresi yıkıldı Fırtına Amasya'yı yıktı geçti: 41 evin çatısı uçtu, caminin minaresi yıkıldı
Katliam gibi kaza Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu

21:29
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?
21:26
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
21:18
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
20:00
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
19:22
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 22:30:18. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Dolu Afeti Tarımı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.