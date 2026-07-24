Samsun\'da Dolu Afeti Tarımı Vurdu

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan dolu afetinin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre başta buğday, ayçiçeği, mısır ve kanola olmak üzere yaklaşık 40 bin dekar tarım arazisinde yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda zarar meydana geldi.

Ladik, Vezirköprü ve Havza ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarında önemli ölçüde zarara neden oldu. Afetin hemen ardından Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe müdürlüğü ekipleri ile birlikte vakit kaybetmeden sahaya çıkarak hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre 3 ilçede başta buğday, ayçiçeği, mısır ve kanola olmak üzere yaklaşık 40 bin dekar tarım arazisinde yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda zarar meydana geldi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Kavak Kaymakamı ve aynı zamanda Ladik Kaymakam Vekili Taha Genç ile birlikte il ve ilçe müdürlüğü hasar tespit ekiplerinin çalışmalarına katılarak yerinde incelemek üzere Ladik ilçesinde ziyaretlerde bulundu. İncelemeler sırasında afetten etkilenen üreticiler ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen heyet, yaşanan zarar hakkında bilgi alarak üreticilerin talep ve beklentilerini dinledi.

Saha incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Kemal Yılmaz, doğal afetlerin etkilerini en aza indirebilmek için üreticilerin meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Tarımsal üretimin güvence altına alınması amacıyla Tarım Sigortaları (TARSİM) yaptırılmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, afetlerden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin bu sayede önemli ölçüde azaltılabileceğini ifade etti. Yılmaz ayrıca, dolu afetinden etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek benzer afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Hasar tespit çalışmalarının ekipler tarafından en kısa sürede tamamlanarak gerekli raporların hazırlanacağı da belirtildi.