Samsun'da kahverengi kokarcaya karşı 26 bin feromon tuzağı kuruldu - Son Dakika
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Samsun'da kahverengi kokarcaya karşı 26 bin feromon tuzağı kuruldu

Samsun\'da kahverengi kokarcaya karşı 26 bin feromon tuzağı kuruldu
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Karadeniz'in tarımsal üretimini tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı Samsun'da biyoteknik mücadele sürüyor. Çarşamba Ovası'nda 'cezbet-öldür' yöntemiyle uygulanan feromon tuzaklarına bu sezon 26 bin adet yerleştirildi.

Karadeniz'in tarımsal üretimini tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı Samsun'da seferberlik sürüyor. Zararlının yoğunluğunu kırmak için Çarşamba Ovası'nda uygulanan "cezbet-öldür" yöntemiyle binlerce kokarca tuzaklara çekilerek imha ediliyor. Kent genelinde bu sezon 26 bin feromon tuzağı devreye alındı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde tarımsal üretime büyük zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyoteknik mücadele kapsamında Çarşamba Ovası'nda düzenlenen 'cezbet-öldür' yöntemiyle tuzak bitki ilaçlama uygulamasını yerinde inceledi. İncelemeye Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yılmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, ile Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personeller katıldı.

Sahada zararlıya karşı etkin mücadele

Zararlının popülasyonunu baskı altına almak amacıyla uygulanan 'cezbet-öldür' yöntemi ve tuzak bitki ilaçlama sahasında incelemelerde bulunan heyet, teknik personelden yürütülen çalışmalar ve sahadaki son durum hakkında bilgi aldı. Zararlının yayılımını önlemede biyoteknik yöntemlerin kritik rol oynadığı vurgulandı.

"Mücadelemiz kesintisiz sürüyor"

Kahverengi kokarca ile yürütülen saha mücadelesi ve alınan tedbirler hakkında Ömerli Mahallesi'ndeki incelemeleri sonrasında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Kahverengi kokarca zararlısına karşı yürüttüğümüz çalışmalar ilimiz genelinde kararlılıkla devam ediyor. Bu zararlı ile mücadele tek bir adımla bitmiyor; yılın belli dönemlerinde uygulanması gereken farklı yöntemleri içeren entegre bir süreç yürütüyoruz. Dönemine göre mekanik ve kimyasal mücadelemizi hem evlerde hem bahçelerde gerçekleştirdik, samuray arılarıyla biyolojik mücadele sürecini işlettik. Şu anda da biyoteknik mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

"Feromonlar, zararlıyı topluyor"

Müdür Yılmaz, "Biyoteknik mücadelede bildiğiniz gibi feromon adı verilen özel koku yayıcı tuzaklar kullanıyoruz. Yaydığı koku sayesinde kahverengi kokarcalar belirli bir alanda toplanıyor. İster huni şeklindeki tuzaklarla ister bir ağaç dalına veya duvar yüzeyine astığımız bezlerdeki feromonlarla zararlıyı bir araya getiriyor ve bu toplandıkları noktalarda imha işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Eylül ve ekim aylarını kapsayan bu dönemde sahada belirlenen noktalara 26 bin feromon yerleştirdik. Ekiplerimiz ve sürecin takibinde büyük rol oynayan muhtarlarımız bu alanları sürekli kontrol ediyor. Kokarca biriktiğinde hemen müdahalemizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"İlaçlama yaparken feromon korunmalı"

İlaçlama ve feromon hususlarına dikkat çeken İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Üreticilerimizin ve ekiplerimizin dikkat etmesi gereken önemli bir husus var: İlaçlama yapılmadan önce feromon daldan alınmalı, ilacın doğrudan feromona temas etmesi engellenmelidir. Önümüzdeki günlerde, özellikle ekim ayının ilk yarısına kadar feromon asılan yerlerde daha yoğun bir toplanma bekliyoruz. Ne kadar çok kokarca imha edersek popülasyonu o kadar baskı altına almış oluruz. Bu mücadele kesinlikle ihmale gelmez. Tüm ilçelerimizde paydaşlarımız ve işi sahiplenen üreticilerimizle birlikte omuz omuza çalışıyoruz." İfadelerini kullandı.

"Bir kokarca yılda 300 yumurta bırakıyor"

Müdür Yılmaz, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Kahverengi kokarca mücadele edilmediği takdirde çok hızlı çoğalabilen ve zararı büyük olan istilacı bir tür. Bir dişi kokarca yılda yaklaşık 300 yumurta bırakabiliyor. Bugün zararı belirli bir seviyede tutabiliyorsak, bu yürüttüğümüz kararlı mücadelenin ve saha çalışmalarının başarısıdır. Ancak 'bu iş bitti' deyip mücadeleyi bıraktığımız an hızlıca başa döneriz. Doğal dengeyi sağlayana ve zararlı yoğunluğunu ekonomik zarar eşiğinin altına düşürene kadar tarım teşkilatlarımız, muhtarlarımız ve üreticilerimizle birlikte sahada olmaya devam edeceğiz."

Uygulama, teknik ekiplerin sahadaki ilaçlama ve kontrol çalışmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Çarşamba Ovası, Karadeniz, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da kahverengi kokarcaya karşı 26 bin feromon tuzağı kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kahverengi kokarcaya karşı 26 bin feromon tuzağı kuruldu - Son Dakika
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