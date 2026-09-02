Kurupelit Yat Limanı’ndaki yosunlaşma ve koku problemine çözüm

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Körfez mevkisinde deniz yüzeyinde yürüttüğü çevre çalışmalarının ardından Kurupelit Yat Limanı'nda dip tarama çalışmasını başlattı. Çalışmayla deniz tabanında yıllar içinde biriken sedimentin temizlenerek müsilaj, yosunlaşma ve koku gibi sorunların kaynağında çözülmesi hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kurupelit Marina Dip Tarama ve Faydalı Kullanım Projesi kapsamında toplam 163 bin 263 metrekarelik alanda çalışma yürütülüyor. Projede günlük ortalama 2 bin 80 metreküp dip malzemesinin deniz tabanından çıkarılması, çalışma sonunda ise yaklaşık 345 bin metreküp sedimentin temizlenmesi planlanıyor.

Deniz tabanı temizlenecek, kıyılar desteklenecek

Dip tarama çalışmasıyla denizin doğal dolaşımının yeniden güçlendirilmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Böylece kıyı ekosisteminin kendisini yenilemesine katkı sağlanacak. Çalışmanın çevresel açıdan önemli unsurlarından biri de deniz tabanından çıkarılacak malzemenin yeniden değerlendirilmesi olacak. Analizlerden geçirilecek uygun nitelikteki kumların, kıyı erozyonunun yaşandığı bölgelerde kıyı besleme malzemesi olarak kullanılması planlanıyor. Bu sayede plaj niteliğini kaybeden alanların yeniden canlandırılması ve genişleyen plajların dalgaların iç kesimlere verdiği zararı azaltması hedefleniyor.

Tekne seyir güvenliği de artırılacak

Sediment birikiminin temizlenmesiyle Kurupelit Yat Limanı'nda teknelerin seyir güvenliğinin de artırılması amaçlanıyor. Birden fazla çevresel kazanımı aynı anda hedefleyen çalışma ile bölgede yaşanan sorunlara kalıcı çözüm oluşturulması ve deniz ortamının yeniden sağlıklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.