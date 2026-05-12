Havza\'da kuvvetli sağanak etkili oldu, dere taştı

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, Hacı Osman Deresi'nin taşmasına yol açtı. Taşkın sonrası ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
İlçede akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağışın ardından Hacı Osman Deresi'nin debisi hızla yükseldi. Taşma nedeniyle özellikle Çay Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi sınırında bulunan köprü çevresinde su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri, köprü üzerinde iş makineleriyle çalışma başlatarak dere yatağından gelen suyla birlikte sürüklenen moloz, dal ve benzeri malzemelerin köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı. Bölgede suyun kontrollü akışı sağlanmaya çalışılırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. - SAMSUN
