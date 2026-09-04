Samsun'da Şehir Hastanesi tramvay hattının temeli atıldı; saatte 15 bin yolcu hedefleniyor - Son Dakika
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Samsun'da Şehir Hastanesi tramvay hattının temeli atıldı; saatte 15 bin yolcu hedefleniyor

Samsun\'da Şehir Hastanesi tramvay hattının temeli atıldı; saatte 15 bin yolcu hedefleniyor
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın temel atma töreninde konuştu. 13 kilometrelik yeni hatla birlikte raylı sistemin saatte 15 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ile birlikte saatte 15 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Samsun'un en büyük gücü, birlik ve beraberliğidir" dedi.

Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Temel Atma Töreni'nde konuşan Başkan Halit Doğan, Samsun için önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı. Başkan Doğan, "Bir yandan raylı sistem filomuzun yeni tramvaylarla güçlendirirken, bir yandan bu sistemin şehrimizin yeni noktalarına ulaşacağı hattında temelini atmış oluyoruz. Mevcutta Sayın Yusuf Ziya Yılmaz Başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki oluşturulan 35,5 kilometre raylı sistemimize 13 kilometrelik yeni bir hattı daha ilave etmiş olacağız. İnşallah 16 duraktan oluşacak bu hat, iki kola ayrılarak biri burada mevcutta bulunmuş Şehir Hastanemize, diğer kolu da inşallah İlkadım Belediyemize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün olduğu bölgeye kadar, İlkadım ilçemizin de iç noktalarına kadar ulaşımı sağlamış olacak" diye konuştu.

Şehir Hastanesi'nin Samsun kadar Karadeniz Bölgesi içinde önemli olduğuna dikkat çeken Doğan, "Şehir Hastanesi, çevre il ve ilçelerden vatandaşlarımızın sağlık hizmeti almak için geldiği büyük bir sağlık yatırımı. Şehrimize kazandırdığımız 100 yeni ambulansla acil sağlık hizmetlerimizin gücünü artırırken, bugün temelini atmakta olduğumuz bu hatla da sağlık hizmetlerine ulaşımı daha kolay ve erişilebilir bir hale getirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Samsun'un geleceğine atılmış önemli bir adımdır"

Güzergahın tamamlanması ile saatte 15 bin yolcu taşıma kapasitesine de ulaşmayı hedeflediklerini belirten Doğan, şöyle devam etti: "Samsun'a gelen vatandaşlarımızın ulaşımdaki rahatlığı, şehir düzenini ve hizmet kalitesini hissedebildiği bir şehir oluşturma hedefini güçlendirerek devam ettirme arzusundayız. Samsun, bugün olduğu gibi yarın da insanların yaşamak, üretmek, eğitim almak, sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve ziyaret etmek için tercih edeceği güçlü bir şehir. Biz Samsun'u büyütürken bu büyümenin vatandaşımızın hayatına doğrudan da yansımasını hedefliyoruz. Şehrimizi dünya bölgelerini birbirine bağlayan, hastanelerimize erişimi kolaylaştıran ve raylı sistemimize daha geniş bir ulaşım ağı taşıyan bu hat, Samsun'un geleceğine atılmış önemli bir adımdır. Bugün burada attığımız temel, rayların üzerinde ilerleyecek tramvaylardan çok daha fazlasını ifade etmekte. Şehrimizin gelişim yönünü, ulaşım anlayışımızı ve Samsun'un yarınlarına olan inancı da ortaya koymaktadır."

"Samsun için daha güzel yarınları Samsun'la birlikte inşa ediyoruz"

Başkan Halit Doğan, "Şehrimizin gücünü yeni yatırımlarla büyütmeye, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran hizmetleri arttırmaya ve Samsun'un bölgesindeki güçlü konumunu daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Samsun için daha güzel yarınları Samsun'la birlikte inşa ediyoruz. Şehrimizin gücünü yeni yatırımlarla büyütmeye, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran hizmetleri arttırmaya ve Samsun'un bölgesindeki güçlü konumunu daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Samsun'un en büyük gücü, birlik ve beraberliğidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Samsun'da Şehir Hastanesi tramvay hattının temeli atıldı; saatte 15 bin yolcu hedefleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Şehir Hastanesi tramvay hattının temeli atıldı; saatte 15 bin yolcu hedefleniyor - Son Dakika
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