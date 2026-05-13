Samsun'da sel bölgesinde inceleme

Samsun'da meydana gelen sel ve su taşkınının ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcileri, Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AFAD Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte sel ve taşkından etkilenen Havza ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Heyet, su taşkınının ilk anından itibaren başlatılan müdahale çalışmaları kapsamında bölgede devam eden hasar ve zarar tespit çalışmaları ile temizlik faaliyetlerini koordine etti. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda kamu kurumları ve belediye ekiplerinin sahada yoğun çalışma yürüttüğü belirtildi. - SAMSUN