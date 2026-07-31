Samsun’daki kalite kontrol laboratuvarı ile güvenli ve uzun ömürlü yatırımlar

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalite Kontrol Laboratuvarı, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarıyla güvenilir, uzun ömürlü ve sürdürülebilir yatırımlara katkı sağlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık 7 yıl önce hizmete alınan Karadeniz Bölgesi'nde bu alanda tek, Türkiye'de ise sayılı laboratuvarlar arasında yer alan Kalite Kontrol Laboratuvarı; yol yapımında kullanılan agrega, asfalt, beton ve zemin malzemelerine yönelik toplam 35 farklı deney gerçekleştiriyor. Alanında uzman personeli ve teknik altyapısıyla faaliyet gösteren laboratuvar, altyapı projelerinde kullanılan tüm malzemelerin kalite güvence süreçlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyor. TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olarak hizmet veren laboratuvar, gerçekleştirdiği tüm deneyleri tarafsızlık, doğruluk, izlenebilirlik ve teknik yeterlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiriyor. Böylece altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğu bağımsız ve güvenilir bir şekilde doğrulanırken kalite süreçleri de uluslararası kriterlere göre güvence altına alınıyor. Kalite Kontrol Laboratuvarı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına da önemli katkılar sağlıyor. Yapılan deneylerle standart dışı malzemelerin kullanımının önüne geçilirken olası üretim hataları da erken aşamada tespit ediliyor. Bu sayede hem kamu zararının önlenmesi hem de daha dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü yatırımların hayata geçirilmesi sağlanıyor.

Kalite Kontrol Laboratuvarı TSE denetimlerini başarıyla geçti

Öte yandan, Kalite Kontrol Laboratuvarı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen belge yenileme denetimini bu yıl da başarıyla tamamladı. Kapsamlı denetim sürecinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeyen laboratuvar, TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonunu 7'nci kez yenilemeye hak kazanarak kalite anlayışını bir kez daha tescillemiş oldu.