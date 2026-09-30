Samsun Havza'da selde zarar gören 3 esnaf odasına hizmet binası projesi hazırlandı - Son Dakika
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Samsun Havza'da selde zarar gören 3 esnaf odasına hizmet binası projesi hazırlandı

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Samsun Havza\'da selde zarar gören 3 esnaf odasına hizmet binası projesi hazırlandı
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Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs 2026'daki selde hizmet binaları zarar gören üç esnaf odası için yeni hizmet binası projesi hazırlandı. Devlet Demiryolları Sokak'taki Belediye Parkı karşısına yapılacak binayla odaların kendi merkezlerine dönmesi bekleniyor.

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs 2026'daki sel felaketinde hizmet binaları zarar gören üç esnaf odası için yapılması planlanan yeni hizmet binasının projesi hazırlandı.

Sel sonrası hizmet binalarını kullanamayan Havza Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Havza Kahveciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Havza Bakkallar, Bayiler ve Manavlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, çalışmalarını geçici olarak Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) binasında sürdürüyor.

Üç odanın ortak kullanacağı yeni hizmet binasının, Devlet Demiryolları Sokak üzerindeki Belediye Parkı karşısında bulunan alana yapılması planlanıyor. Projenin tamamlandığı, yapım çalışmalarına kısa sürede başlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Yeni binanın tamamlanmasıyla üç esnaf odasının geçici hizmet sürecinin sona ererek yeniden kendi hizmet merkezlerinde faaliyet göstermesi bekleniyor. Esnaf odası başkanları Cesur Şahin, Hüseyin Karaçoban ve Vahit Yılmaz, projenin hizmet yeri sorununa kalıcı çözüm sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Selin ardından üç odaya geçici hizmet imkanı sağlayan Havza TSO yönetimine de teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Havza'da selde zarar gören 3 esnaf odasına hizmet binası projesi hazırlandı - Son Dakika
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