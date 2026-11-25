Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ladik'teki Akdağ, kış mevsiminin etkisini göstermesiyle kar yağışına sahne oldu. Karla kaplanan dağlar, ağaçlar ve doğal alanlar bölgeye farklı bir güzellik katarken Akdağ, Samsun'un önemli kış turizmi merkezlerinden biri olarak öne çıktı.
Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Ladik Akdağ'da kar yağışı etkili oldu. Karla kaplanan dağlar, ağaçlar ve doğal alanlar bölgeye farklı bir güzellik kattı. Samsun'un önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Akdağ'da oluşan beyaz örtü, doğanın kış güzelliğini gözler önüne serdi.
Kaynak: İHA
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