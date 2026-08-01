Samsun Valiliği\'nden Denize Girmeyin Uyarısı

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan veriler doğrultusunda, il genelinde dalga yüksekliğinin 1-1,5 metreye, rüzgar hızının ise 15-20 deniz miline ulaşmasının beklendiğini belirterek vatandaşların denize girmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre il genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metre, rüzgar hızının ise 15 ila 20 deniz mili seviyelerinde olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartlarının boğulma riskini artırabileceğine dikkat çekilerek, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların denize girmemelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Valilik, vatandaşlardan can güvenlikleri açısından yapılan uyarılara riayet etmelerini istedi.