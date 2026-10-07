Samsun Vezirköprü\'de otopark ve meydan düzenlemesinde fiili çalışmalar başladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Meydan ve Otopark Projesi'nde fiili çalışmalar başladı.

İlçe merkezindeki otopark sorununa çözüm getirmesi ve ilçe merkezine modern bir görünüm kazandırması hedeflenen projede ilk kazma vuruldu. Vezirköprü ilçe merkezinde uzun süredir ihtiyaç duyulan otopark ve meydan düzenlemesi için hazırlanan projede saha çalışmalarına geçildi. Proje kapsamında ilçe merkezinin önemli bir bölümünün yeniden düzenlenmesi ve Vezirköprü'ye modern bir meydan kazandırılması amaçlanıyor. Yeni düzenlemeyle meydan alanının daha işlevsel hale getirilmesi, araç ve yaya trafiğinin rahatlatılması ve ilçe merkezindeki kullanım alanlarının daha modern bir anlayışla düzenlenmesi planlanıyor.

Meydan ve Otopark Projesi ile sadece otopark ihtiyacının karşılanması değil, Vezirköprü şehir merkezinin sosyal yaşamına da yeni bir alan kazandırılması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasının ardından vatandaşların daha düzenli ve modern bir ilçe merkezine kavuşması, meydanın sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri olması bekleniyor.