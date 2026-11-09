Samsun Vezirköprü\'den Ordu\'ya salınan kızıl geyikler 6\'ncı ayda fotokapana yansıdı

Samsun Vezirköprü'den Ordu'ya salınan kızıl geyikler 6'ncı ayda fotokapana yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Vezirköprü'deki Kunduz Geyik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilip yaklaşık 6 ay önce Ordu'daki doğal yaşam alanına salınan kızıl geyikler fotokapanlara yansıdı. Görüntüler, geyiklerin doğaya uyum sağladığını ortaya koydu.
Türkiye'nin 4 büyük kızıl geyik üretim istasyonundan biri olan Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Geyik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen kızıl geyikler, Ordu'da doğal yaşamla buluşmalarının 6'ncı ayında fotokapanlara yansıdı.
Doğada popülasyonu azalan kızıl geyiklerin korunması ve sayılarının artırılması amacıyla faaliyet gösteren Kunduz Geyik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar birçok kızıl geyik yetiştirilerek tabiata bırakıldı. İstasyonda yetiştirildikten sonra yaklaşık 6 ay önce Ordu'daki doğal yaşam alanlarına salınan geyiklerin fotokapanlarla görüntülenmesi, doğaya uyum sağladıklarını ortaya koydu.
Kaynak: İHA
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