Şanlıurfa\'da 14 kilometrelik grup yolunda asfalt seferberliği sürüyor

Şanlıurfa'da kırsal mahalleleri birbirine bağlayan 14 kilometrelik grup yolunda başlatılan sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgede ulaşım standartlarını yükseltecek önemli bir dönüşüm yaşanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Karaköprü ilçesine bağlı Büyükördek, Köprülük, Akçahisar, Büyükçömlek, Yeniköy ve Yarımtepe mahallelerini kapsayan güzergahta yoğun bir çalışma temposu sürdürülüyor.

Kırsal hizmetler daire başkanlığı koordinesinde sürdürülen asfalt çalışmalarıyla, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amaçlanıyor. Ekipler, planlanan program doğrultusunda gece gündüz demeden yoğun mesai harcayarak asfalt serim işlemlerini titizlikle sürdürüyor. Modern ekipman ve tekniklerle yürütülen çalışmalar, yol kalitesini uzun yıllar hizmet verecek standartlara taşıyacak şekilde ilerliyor.

Yarımtepe Mahallesinden başlayan asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte söz konusu güzergahta kesintisiz ulaşımın sağlanacak ve bölge halkının yaşam kalitesi de artmış olacak. - ŞANLIURFA