Şanlıurfa'da etkili sis sürücülere zor anlar yaşattı, görüş 15-20 metreye indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 15-20 metreye kadar düşürdü. Kent merkezi, kırsal bölgeler ve yüksek kesimlerde sürücüler trafikte güçlük yaşadı; yetkililer takip mesafesi ve sis farları konusunda uyardı.
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 ila 20 metreye kadar düştü.
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücüler, kent genelinde etkili olan sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Özellikle kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde sisin daha yoğun olduğu gözlendi. Şanlıurfa-Gaziantep, Şanlıurfa-Adıyaman ve Şanlıurfa-Mardin karayollarında görüş mesafesinin yer yer 15 ila 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte araçlarının farlarını açarak kontrollü bir şekilde ilerledi.
Trafik ekipleri ve yetkililer, sürücülere takip mesafesini korumaları, sis farlarını kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu.
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