Sansa Deresi\'nde sel ve heyelan tahribatı havadan görüntülendi

Erzincan'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen sel ve heyelanın yol açtığı tahribat, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Erzincan- Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde yaşanan afet nedeniyle ulaşımda uzun süre aksama meydana geldi.

Yağışın ardından yamaçlardan kopan toprak, kaya ve çamur kütlelerinin yola sürüklenmesi sonucu bölgede ulaşım olumsuz etkilendi.

Sel ve heyelanın yol açtığı tahribat, günün aydınlanmasıyla daha net görüldü. Bölgedeki durum havadan görüntülendi.

Görüntülerde, sel ve heyelanın etkilediği alanlar ile kara yolunda oluşan tahribat yer aldı.