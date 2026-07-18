Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü: Sapanca Gölü'ndeki beyaz tabaka alg çıktı - Son Dakika
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Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü: Sapanca Gölü'ndeki beyaz tabaka alg çıktı

Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü: Sapanca Gölü\'ndeki beyaz tabaka alg çıktı
18.07.2026 12:21  Güncelleme: 12:33
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Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde dalgıçların keşfettiği pamuksu beyaz oluşumun laboratuvar analizleri sonucu yeşil alg türü olduğu belirlendi. Yetkililer, sıcaklık artışıyla ortaya çıkan bu oluşumun su kalitesini etkilemediğini ve risk oluşturmadığını açıkladı.

Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde dalgıçların keşfettiği ve sosyal medyada merak uyandıran pamuksu oluşumun yapılan laboratuvar analizleri neticesinde yeşil alg türü olduğu belirlendi.

Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinden göle dalış yapan ekip, göl havzasını keşfetmek gayesiyle serbest rotada gerçekleştirdiği dalış sırasında göl tabanında pamuksu görünüme sahip beyaz oluşumla karşılaştı. Su altı kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından geniş yankı uyandırdı. Görüntülerin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek göl tabanındaki oluşumdan numuneler aldı. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen analizler neticesinde, söz konusu pamuksu yapının bir alg türü olduğu tespit edildi. Yapılan analizlerle birlikte göl tabanında görüntülenen beyaz ve pamuksu oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen yeşil alg türü olduğu tespit edildi.

17 farklı noktadan numune alındı, oluşum alg türü çıktı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Geçtiğimiz günlerde göldeki oluşumla ilgili ekiplerimiz harekete geçti. Aynı gün alınan numuneler laboratuvara gönderildi ve yapılan analizler neticesinde mevsimsel sıcakların artmasıyla beraber geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne bağlı bir oluşum olduğu tespit edildi. Bu haliyle su sağlığıyla ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını engellemek için çalışmalar başlatıyoruz. Her sene oluşan bu alg oluşumunun su kalitesini etkilemediğini, Sapanca Gölü'nün 17 farklı bölgesinden aldığımız numuneyi anlık olarak inceledik ve herhangi bir olumsuzluk rastlanmadı" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü: Sapanca Gölü'ndeki beyaz tabaka alg çıktı - Son Dakika

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