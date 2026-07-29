Sarıcakaya'da Sıcaklık 39 Dereceye Ulaştı - Son Dakika
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Sarıcakaya'da Sıcaklık 39 Dereceye Ulaştı

Sarıcakaya\'da Sıcaklık 39 Dereceye Ulaştı
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Eskişehir Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar bunaltıcı havadan etkilendi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bugün hava sıcaklığı 39 dereceye kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da saat 13.00 itibarıyla termometreler 42 dereceyi gösterdi. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ise sıcaklığın 39 dereceye kadar ulaştığı görüldü. Sıcaklık konusunda Adana ile adeta yarışır halde olan ilçedeki vatandaşlar bunaltıcı hava sebebiyle zor anlar yaşadı.

Sarıcakaya'da geçtiğimiz yıllarda 49,5 derece ile Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sarıcakaya'da Sıcaklık 39 Dereceye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıcakaya'da Sıcaklık 39 Dereceye Ulaştı - Son Dakika
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