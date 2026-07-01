Sarıçay Barajı'nda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Sarıçay Barajı'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Sarıçay Barajı\'nda Çalışmalar Devam Ediyor
01.07.2026 10:43
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Sarıçay Barajı, Aydın'da 21 milyon metreküp içme suyu sağlayacak önemli bir projedir.

Aydın'ın en büyük yatırımlarından olan ve 21 milyon metreküp içme suyu sağlayacak olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen ve önemli yatırım projelerinden olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söke'nin Bağarası ve Çalışlı Mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasının ardından barajdan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Aydın'ın bereketli topraklarına önemli cansuyu olması beklenen Sarıçay Barajı'nda depolanacak olan su ile Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere vatandaşlara içme suyu sağlayacak.

Bölgenin ihtiyaçlarını uzun süre karşılamak üzere inşa edilen yapının tamamlanmasıyla birlikte Söke ve Kuşadası ilçeleri başta olmak üzere ortalama 303 bin 160 vatandaşın içme suyu ihtiyacı karşılanacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıçay Barajı'nda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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