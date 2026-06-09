Sarıgöl\'de sahipsiz hayvanların bakımları aksatılmadan yapılıyor

Sarıgöl Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bulunan sokak hayvanlarının sağlık, bakım ve güvenliği titizlikle sağlanıyor. Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde faaliyet gösteren Sarıgöl Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bulunan sokak hayvanlarının sağlık ve bakım hizmetleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Barınakta görev yapan personel ve veteriner hekim tarafından hayvanların tedavi, aşılama ve bakım işlemleri aksatılmadan sürdürülüyor.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, barınakta bulunan hayvanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını belirtti.

Başkan Akdeniz, "Hayvan barınağımızda bulunan can dostlarımızın sağlığı, mutluluğu ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Personelimiz ve veteriner hekimimiz tarafından bakımları, tedavileri ve aşıları zamanında yapılıyor. Bizler için son derece kıymetli olan can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri en büyük önceliğimizdir." dedi.

Barınakta yaşayan hayvanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade eden Akdeniz, "Sevgiyle sahip çıktığımız can dostlarımızın her zaman yanında olmaya, onların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sarıgöl Belediyesi yetkilileri, sahipsiz hayvanların korunması, tedavi edilmesi ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. - MANİSA