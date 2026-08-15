Sarıkamış'ta Doğal Meyve Hasadı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Doğal Meyve Hasadı

Sarıkamış\'ta Doğal Meyve Hasadı
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Sarıkamış ormanlarında dağ çileği ve yaban mersini toplayarak doğayla iç içe yaz keyfi yaşanıyor.

Sarıkamış'ta yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sarıçam ormanları arasında yetişen dağ çileği ve yaban mersini doğadan toplanmaya başladı. Sarıkamış Kayak Merkezi çevresindeki ormanlık alanlara giden vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte doğal ortamda yetişen meyveleri toplamanın keyfini yaşıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesi, yaz aylarında da doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Kayak merkezini çevreleyen sarıçam ormanlarında mevsim itibarıyla dağ çileği ve yaban mersini görülmeye başladı.

Özellikle hafta sonlarında aileleriyle birlikte ormanlık alanlara çıkan vatandaşlar, sarıçam ağaçları arasında yetişen dağ çileği ve yaban mersinlerini tek tek topluyor. Çocuklar da aileleriyle birlikte doğada vakit geçirirken, hem meyve topluyor hem de Sarıkamış'ın eşsiz ormanlarında doğayla iç içe bir gün geçiriyor.

Sarıkamış'ın yüksek rakımlı ormanlarında doğal olarak yetişen dağ çileği ve yaban mersini, yöre halkı tarafından uzun yıllardır çeşitli şekillerde değerlendiriliyor. Toplanan meyveler başta reçel olmak üzere farklı yöresel ürünlerin hazırlanmasında kullanılıyor.

Sarıkamış ormanlarının nimetlerinden yararlandıklarını ifade eden Muhammet Ali Koçak, "Fırsat buldukça Sarıkamış ormanlarını keşf ediyoruz. Ormanlarımız doğa güvenli, her hangi bir teklike yok. Yaban hayat var, fakat insanlara zarar vermiyor. Fırsat buldukça arkadaşlarımla, ailemle, çocuklarla doğayı keşfediyoruz. Meyve topluyoruz, doğanın nimetlerinden faydalanıyoruz. Ormanlara doğaya zarar vermediğimiz için o da bizi mükafatlandırıyor" dedi.

"Çocuklar için doğayla iç içe etkinlik"

Aileleriyle birlikte ormanlara gelen çocuklar, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçiriyor. Sarıçam ormanları arasında meyve arayan çocuklar, topladıkları dağ çileği ve yaban mersinlerini ailelerine gösterirken renkli görüntüler oluşturuyor.

Vatandaşlar, Sarıkamış'ın doğal güzelliklerinin yaz aylarında da ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, ailece ormanlarda vakit geçirmenin kendileri ve çocukları için güzel bir deneyim olduğunu ifade ediyor.

"Sarıkamış'ın doğal zenginliği"

Kış aylarında kayak tutkunlarını ağırlayan Sarıkamış Kayak Merkezi ve çevresindeki sarıçam ormanları, yaz döneminde ise doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık ve yöresel ürünlerin toplanması gibi farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bölgede yetişen doğal meyveler, Sarıkamış'ın zengin florasının önemli parçaları arasında yer alırken, dağ çileği ve yaban mersininin olgunlaşmasıyla birlikte ormanlık alanlarda hareketlilik yaşanıyor.

Doğal ortamda meyve toplamak için ormanlara çıkan vatandaşların, doğanın korunması ve gelecek yıllarda da bu zenginliklerin sürdürülebilmesi amacıyla çevreyi kirletmemeleri ve bitki örtüsüne zarar vermemeleri konusunda duyarlı olmaları önem taşıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıkamış'ta Doğal Meyve Hasadı - Son Dakika

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