Sason\'da Hayvan Atıkları Tepki Topladı

23.05.2026 12:39
Sason'da çay kenarındaki köylerde telef hayvanların suya atılması halk sağlığını tehdit ediyor.

Batman'da Sason çay kenarındaki bazı köylerde telef olan hayvanların suya atıldığı görüntüleri, vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölge sakinleri, halk sağlığı ve çevre açısından risk oluşturan durumun önlenmesini istedi.

Sason ilçesinde çay kenarında bulunan bazı köylerde çeşitli nedenlerle telef olan hayvanların dere ve çay sularına atıldığı iddiaları vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çeken vatandaşlar, durumun hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını ifade etti.

Vatandaşlar, telef olan hayvanların hasta olma ihtimaline dikkat çekerek, bu hayvanların suya bırakılması halinde hastalıkların yayılabileceğini belirtti. Bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Sason Çayı'nın korunması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, yetkililerin konuya müdahale etmesini istedi. Bir vatandaş, telef olan hayvanların suya atılması yerine uygun şartlarda gömülmesi gerektiğini belirterek, "Bu durum hem çevreyi kirletiyor hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Telef olan hayvanların gelişi güzel şekilde çaya atılması doğru değil. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Bölge sakinleri, çevre kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarının korunması için daha sıkı denetim yapılmasını talep etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Batman, Yaşam, Çevre, Son Dakika

