Şavklı Deresi'nde Taşkın Önleme Çalışmaları

30.05.2026 11:08
İZSU'nun Şavklı Deresi'nde yaptığı çalışmalar tarihi köprüyü koruyarak taşkın riskini önledi.

İZSU'nun Yeni Foça Şavklı Deresi'nde tarihi köprüyü koruyarak tamamladığı dere genişletme ve alternatif menfez çalışmaları, son yağışlarda taşkın riskini önledi. Şimdi ise dere boyunca duvar, korkuluk ve altyapı yenilemelerini kapsayan yeni etapla bölgede kalıcı taşkın önlemleri alınırken tarihi doku da korunuyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, dere yataklarında yürüttüğü çalışmalarla taşkın ve sel riskine karşı önlem almaya devam ediyor. Yeni Foça'daki Şavklı Deresi'nde tarihi köprüyü koruyarak tamamlanan dere genişletme ve alternatif menfez çalışmaları, son yağışlarda taşkını önledi. Yeni etapta ise dere duvarları, korkuluklar ve altyapı unsurları yenilenerek bölgenin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Tarihi köprünün üst bölümünde taşkın sonrası zarar gören dere duvarları, korkuluklar ve altyapı unsurları onarılıyor. Yaklaşık 8 milyon 631 bin liralık yatırım kapsamında 865 metreküp ocak taşıyla kagir imalat yapılırken, 13 bin kilogram demir borudan korkuluk üretiliyor. Bölgede kazı, dolgu ve betonarme çalışmaları da sürüyor.

Haziranın ilk haftası tamamlanacak

Çalışmaların özellikle tarihi taş köprünün üst kesimlerinde yoğunlaştığını belirten ekipler, dere boyunca yıkılan ve zarar gören duvarların onarıldığını, dere yatağının daha dayanıklı hale getirildiğini ifade etti. Haziran ayının ilk haftasında tamamlanması planlanan çalışmalarla birlikte Şavklı Deresi'nde hem güvenliğin artırılması hem de taşkının ardından oluşan hasarın giderilmesi amaçlanıyor.

Tarihi doku korunuyor

Projede en önemli başlıklardan birini tarihi yapının korunması oluşturuyor. Şavklı Deresi'nin denize ulaştığı noktadaki tarihi taş köprü çevresindeki uygulamalar, mevcut yapıya zarar verilmeden gerçekleştiriliyor. Böylece Yeni Foça'nın tarihi kimliği korunurken, yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek taşkın riskine karşı da kalıcı önlem alınmış oluyor.

İZSU'nun çalışması taşkını önledi

Geçtiğimiz yıl etkili olan sağanak yağışlarda Şavklı Deresi taşmış, dere yatağına sürüklenen ağaç parçaları ve tomruklar birikmişti. Dere çıkışındaki tarihi taş köprünün bulunduğu dar kesit nedeniyle su denize ulaşamayınca çok sayıda ev ve iş yerini su basmış, bölgede ciddi hasar oluşmuştu. Bunun üzerine harekete geçen İZSU ekipleri, Anıtlar Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda tarihi köprünün hemen yanına derivasyon kanalı inşa ederek dere kapasitesini yaklaşık iki buçuk kat artırdı. Sonraki yağışlarda Foça'ya kısa sürede metrekareye 138,6 kilogram yağış düşmesine rağmen Yeni Foça Deresi'nde taşkın yaşanmadı. Böylece tarihi köprü korunurken, yeni kanal sayesinde bölgedeki taşkın riski önemli ölçüde azaltılmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

